Équipe de France : Christophe Dugarry révèle le plan d’action de Zinedine Zidane

C’est un Christophe Dugarry soulagé et heureux qui va pouvoir désormais analyser les matches de l’équipe de France. 14 années à dézinguer Didier Deschamps de manière régulière, alors que son ami Zinédine Zidane attendait patiemment sa chance. L’ancien coéquipier de Zizou aux Girondins de Bordeaux et en équipe de France est au moins autant ravi que son ami, à quelques heures de le voir débuter son mandat sur le banc français, face à la Turquie. C’est ce que l’on a bien compris en l’écoutant ce matin sur RMC.

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« Quand on voit les joueurs sélectionnés par Zizou et sa volonté de mettre des choses en place sur le terrain qui sont totalement différentes de celles de son prédécesseur, il y a une envie de mettre sa patte. Zizou a des convictions football très fortes et il a envie de les mettre en place. Il a sa vision du football, il a ce qu’il aime dans le foot, il aime le jeu. Il a une culture espagnole donc forcément on s’attend à vibrer ce soir, on s’attend à vibrer dans les mois et les années à venir », a lancé un Dugarry déjà très excité.

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« Exit plein de joueurs comme ça qu’il ne reprendra pas »

Il ne lui tombera pas dessus en cas de mauvaise prestation contre la Turquie, ou lors des prochains matches, face à la Belgique et l’Italie. « Avant de voir le style Zidane, on va quand même lui laisser quelques semaines et mois pour mettre les choses en place », a-t-il glissé, avant de confirmer ce qui est pressenti au niveau de la première composition de Zidane. « Mais déjà, je pense qu’il y a des choix très forts comme le fait de remettre Mbappé sur le côté gauche. Mettre Cherki dans un milieu à trois, c’est un choix très fort parce que c’est peut-être amener plus de technicité au milieu que ne le faisait son prédécesseur. Le style Zidane, on va vite le voir », promet-il.

Très proche du nouveau sélectionneur, Christophe Dugarry semble en savoir plus que beaucoup sur le plan d’action de son ami. Et il s’en réjouit clairement, confirmant que certains joueurs peuvent déjà faire un trait sur l’équipe de France. « Il y a un sacré turnover, il y a des choix forts. On voit que les choses sont assez claires, il cherche des latéraux. Exit Hernandez, exit Digne, exit plein de joueurs comme ça qu’il ne reprendra pas. Il a pris plein de jeunes qui n’ont jamais exercé en équipe de France. Je crois que les choses vont bouger et vont évoluer. Il a montré qu’il était un grand entraîneur, il a montré qu’il était un grand joueur. À lui de montrer qu’il est un grand sélectionneur. Il sait que le challenge va être extrêmement difficile et qu’il est attendu. (…) C’est à lui de travailler et de réussir, tout simplement! » Et Zidane pourra se rassurer, même si les Bleus ne convainquent pas tout de suite, son ami Dugarry se montrera nettement plus indulgent qu’avec son prédécesseur !