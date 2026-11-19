C’est plutôt tendu du côté de Naples en ce moment. D’abord, parce que les Partenopei pointent à une très décevante dixième place au classement de la Serie A après onze journées. Mais aussi en raison de problèmes dans le vestiaire. Kevin de Bruyne se serait ainsi pris la tête avec plusieurs de ses coéquipiers, dont Rasmus Hojlund, Di Lorenzo ou Lorenzo Lucca, et sa relation avec Max Allegri serait loin d’être idéale.

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Très vite, les médias italiens ont commencé à évoquer un départ du milieu de terrain belge de 35 ans, arrivé en terres napolitaines à l’été 2025 au terme de son contrat à Manchester City, et dont le bail dans le sud de l’Italie expire à la fin de saison. Un départ anticipé donc, alors qu’il reste un joueur plutôt important, avec 4 buts et une passe décisive en 11 rencontres de Serie A cette saison, et quatre titularisations en Ligue des Champions.

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Une bonne affaire en janvier

Et comme l’indique La Gazzetta dello Sport, le Belge sera disponible à un prix particulièrement bas. Effectivement, un montant de 7 millions d’euros suffirait à le déloger. C’est d’ailleurs, à peu près, ce que De Bruyne a coûté au club en termes de salaire. Les Napolitains voudraient ainsi simplement récupérer leur investissement.

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Pour l’instant, le PSV Eindhoven s’est déjà positionné, et le challenge néerlandais serait jugé comme très intéressant par le joueur, qui connaît plusieurs membres du staff du club. Pour le remplacer, Naples pourrait aller piocher du côté de la Ligue 1 et de l’AS Monaco, avec Mamadou Coulibaly et Lamine Camara qui font partie des pistes privilégiées par les Italiens. Avis aux intéressés…