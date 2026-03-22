Atlético : Antoine Griezmann explique pourquoi il est resté

Antoine Griezmann a fait le choix de rester à l’Atlético de Madrid jusqu’à la fin de la saison, malgré une offre séduisante venue d’Orlando en MLS. Dans une interview accordée à Movistar+, l’attaquant français a justifié ce choix : « j’ai toujours voulu tout faire pour accomplir de grandes choses ici. Je me sens très bien ici, sur le terrain. C’est vrai qu’au début, c’était plus difficile à gérer. Avec du travail, la passion du football, les choses sont devenues plus faciles, et le soutien de ma famille aussi ».

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Concernant le derby face au Real Madrid ce dimanche soir, l’ex-joueur du Barça reste concentré sur le plaisir de jouer et les objectifs du club : « je n’y pense pas vraiment. Je prends beaucoup de plaisir. Je m’éclate, je joue plus qu’en début de saison. Je savoure l’instant présent ». Le numéro 7 ambitionne de remporter la Coupe du Roi tout en allant le plus loin possible en Ligue des Champions : « les deux, on ne peut pas choisir. Il faut faire les deux ». Et pour le derby de dimanche, Griezmann se montre confiant : « une victoire sans encaisser de but ».