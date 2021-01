Journal du Mercato : le PSG continue d'être agressif, les départs s'enchaînent au Stade Rennais

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

Florian Thauvin (27 ans) ne devrait pas prolonger à l'Olympique de Marseille. Son statut d'agent libre en juin attirait les regards du Séville FC notamment. Mais, selon Estadio Deportivo, les Andalous ont lâché l'affaire, refroidis par le montant de la prime à la signature demandée par le champion du monde 2018.

Selon les informations de Sportime en Grèce, Kostas Mitroglou (32 ans) pourrait débarquer officiellement ce lundi à l'Aris Salonique. L'accord est total entre les deux parties sur les bases d'un contrat jusqu'en juin 2022, assorti d'un million d'euros de salaire. L'attaquant grec devrait dans un premier temps résilier son contrat avec l'Olympique de Marseille.

Alors qu'il devait être prêté en Ligue 2, Marley Aké va finalement rejoindre la Juventus dans le cadre d'un transfert, selon nos informations. Un contrat de 4 ans et demi attend l'attaquant marseillais du côté de Turin. A noter que dans l'opération, l'OM devrait accueillir un jeune milieu offensif international italien de la Juve : Franco Tongya. Selon les informations de TMW, il paraphera un bail courant jusqu'en juin 2025 avec les Phocéens.

Ces derniers jours, la presse argentine annonçait un intérêt de l'Olympique Lyonnais pour le latéral droit de River Plate, Gonzalo Montiel (24 ans). Un transfert de l'ordre de 8 M€ était même évoqué. Mais TyC Sports annonce que les Gones se seraient finalement retirés des négociations.

Le premier focus du jour

Le PSG a de nombreux dossiers à gérer durant ce mercato hivernal. Le plus important est sans doute celui de la prolongation de Kylian Mbappé. Les négociations sont bien entamées, mais l'ombre du Real Madrid plane toujours au-dessus du Français. Le Paris Saint-Germain lui proposerait une belle augmentation et son contrat pourrait être prolongé jusqu'en 2025. Mais il demanderait certaines garanties quant aux prochains recrutements du club. Mbappé en demanderait aussi au Real Madrid pour s'assurer du projet ibérique.

Un autre joueur des champions de France intéresse un cador espagnol, c'est Juan Bernat. Le latéral gauche est toujours suivi par le FC Barcelone. À noter cependant que Bernat s'est dit ouvert à une prolongation avec le PSG.

Autre gros dossier, celui de Dele Alli. Le joueur est d'ores est déjà d'accord pour rejoindre en prêt le Paris Saint-Germain, mais les dirigeants de Tottenham, eux, ne souhaitent pas le voir partir. Toutefois, ils pourraient se laisser convaincre s'ils parvenaient à lui trouver un remplaçant.

Concernant Lionel Messi, le club francilien s'est clairement positionné, en témoignent les dernières sorties de Leonardo et Pochettino devant la presse. Des déclarations qui ont d'ailleurs été mal reçues de l'autre côté des Pyrénées. Les dirigeants blaugranas seraient profondément indignés, et trouveraient ces appels du pied publics semblables à un manque de respect. Paris viendrait aussi empiéter sur les plates-bandes du Barça, sur le dossier Éric Garcia. Car le club catalan attendra l'été prochain qu'il soit libre de tout contrat, pour essayer de le faire venir. Un plan qu'aurait également en tête le board parisien.

En ce qui concerne le cas Alessandro Florenzi, Leonardo compte lever l'option d'achat en fin de saison, qui s'élève à environ 9M€. Pourtant, Paris s'intéresse beaucoup à Emerson, le latéral droit qui évolue au Betis. Le PSG pourrait même investir gros cet été et proposer 25 M€ pour le faire venir.

Toujours en défense, le club francilien aurait fait une proposition de contrat à Sergio Ramos, qui n'a toujours pas prolongé avec le Real Madrid. S'il accepte celle-ci, l'international espagnol signerait pour 3 saisons, avec un salaire d'environ 15 M€.

Enfin, souvent évoqué parmi les possibles départs cet hiver, Leandro Paredes a clairement affirmé qu'il ne comptait pas partir du PSG.

Le deuxième focus du jour

Ça bouge aussi beaucoup à Rennes surtout dans le sens des départs. D'après nos informations, Al Shabab se cherche un attaquant, et aimerait attirer M'Baye Niang, sous la forme d'un prêt. Ce dernier ne dirait pas non à une destination exotique.

Départ en vue aussi pour Yann Gboho du côté de Nîmes. Le club et le joueur ont trouvé un accord, il reste maintenant aux Crocos à convaincre le Stade Rennais. James Léa Siliki est lui aussi annoncé sur le départ, il serait dans le viseur de Watford. Le club anglais serait en train de négocier avec Rennes, pour trouver un terrain d'entente, sur la base d'un prêt avec option d'achat.

Convoité par de nombreuses écuries européennes, Georginio Rutter devrait finalement filer vers Hoffenheim. Il est en fin de contrat cet été, mais son départ pourrait se faire dès ce mercato d'hiver si les deux équipes parviennent à se mettre d'accord.

Sollicité par diverses écuries anglaises comme Arsenal ou Everton, Steven Nzonzi a annoncé ne pas souhaiter quitter la Bretagne cet hiver.

Il y a aussi un peu de mouvements dans le sens des arrivées côté rennais avec Jean-Paul Boëtius. En effet, le club breton serait en négociations pour faire venir le milieu de Mayence.

Les infos du jour à l'étranger

Martin Odegaard se rapproche de l'Angleterre. Selon le Daily Mail, un accord a été trouvé entre Arsenal et le Real Madrid pour le prêt du prodige norvégien de la Casa Blanca. Les Gunners devront s'acquitter d'une indemnité de prêt de 2,8 M€ pour boucler l'arrivée du milieu offensif.

Le banc de Chelsea ne devrait pas rester vide bien longtemps. Pour succéder à Frank Lampard, limogé en début d'après-midi, les Blues ont décidé de miser sur Thomas Tuchel, récemment remercié par le Paris SG. L'annonce est imminente. Selon Sky Germany, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain et du Borussia Dortmund devrait signer un contrat jusqu'en 2022 à Chelsea. Le média allemand précise qu'une option pour une année supplémentaire, soit jusqu'en juin 2023, serait incluse.

En froid avec son entraîneur Paulo Fonseca, Edin Dzeko (34 ans) n'est plus en odeur de sainteté du côté de l'AS Roma. Selon le Corriere dello Sport, les Romains cherchent bien à se débarrasser du Bosnien. La Juventus serait toujours intéressée tout comme l'Inter. Mais pour le moment les offres des deux mastodontes de la Serie A n'ont pas convaincu la Roma.

Son aventure à Dalian en Chine terminée, Rafael Benitez pourrait bien revenir en Italie. Selon Sport Mediaset, Naples, déçu des résultats de Gennaro Gattuso, songerait sérieusement à un retour de l'Ibère sur le banc de touche.

Les officiels du jour

A l'étranger, Frank Lampard n'est plus l'entraîneur de Chelsea. Le technicien anglais a été limogé par le club londonien ce lundi. Les Blues sont 9e de Premier League après avoir investi plus de 200 M€ l'été dernier sur le mercato.

Le Hertha Berlin en revanche a retrouvé un coach. Exit Bruno Labbadia limogé ce week-end et place à Pal Dardai (44 ans), ancien joueur du club de la capitale allemande et qui a aussi déjà entraîné le Hertha entre 2015 et 2019.

Au Brésil, c'est Luiz Felipe Scolari qui se retrouve sans équipe. Le technicien brésilien a choisi de stopper son aventure avec Cruzeiro, qu'il a réussi à maintenir en D2 brésilienne.

Du côté des joueurs, Tottenham a prêté Shilow Tracey en 4e division anglaise, au club de Cambridge United jusqu'à la fin de la saison.

L'ancienne star de l'Olympique Lyonnais, Lisandro Lopez, qui vient de quitter l'Argentine, s'est engagé avec la franchise américaine d'Atlanta où son entraîneur sera Gabriel Heinze.

Chelsea Football Club has today parted company with Head Coach Frank Lampard. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 25, 2021

