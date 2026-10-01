L’anecdote folle de Jérémy Menéz et du scooter volé

Ancien grand talent français, Jérémy Ménez (39 ans) a mis fin à sa carrière en 2024. Formé à Sochaux, puis passé par Monaco, Rome, le Paris Saint-Germain, l’AC Milan ou encore Bordeaux, il aura réalisé une belle carrière entre la France et l’Italie majoritairement. Dans un entretien pour la Gazzetta dello Sport, l’ancien international français est revenu sur son côté rebelle.

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«Mon milieu d’origine n’a certainement pas arrangé les choses. Je vivais en banlieue parisienne avec ma mère. J’avais un groupe d’amis où il fallait se faire remarquer, se démarquer d’une manière ou d’une autre. Certains ont fini en prison. On a fait pas mal de bêtises. Une fois, on a commandé une pizza et j’ai volé le scooter du livreur», a-t-il déclaré.