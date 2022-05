Man City : Pep Guardiola préfère la Premier League à la Ligue des Champions

En conférence de presse avant le dernier match de la saison face à Aston Villa dimanche (17h), l'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola a expliqué qu’il préférait remporter le championnat plutôt que de gagner la Ligue des Champions. Le technicien espagnol estime que la Premier League est plus difficile car il faut faire preuve de régularité durant toute la saison. Il a remporté la C1 pour la dernière fois en 2011, lorsqu'il entraînait le FC Barcelone.

La suite après cette publicité

« Je dirais que gagner le championnat c’est plus difficile, il y a beaucoup de semaines et de matchs, de blessures, de bons et de mauvais moments, mais le succès est là tout le temps depuis cinq ans. Cela vous donne le sentiment que nous prenons beaucoup de plaisir. Quand vous gagnez et gagnez, cela donne une bonne séance d’entraînement et une bonne humeur, ce n’est pas comme la FA Cup. C’est une routine, la chose la plus difficile dans nos vies, nous avons besoin de grandes expériences, en termes de PL c’est tous les jours, toutes les semaines et c’est tout. Je ne dis pas que la Ligue des Champions n’est pas importante, nous serions fous de joie de la gagner. Nous aimerions être à Paris mais gagner 38 matchs, des matchs à la suite, c’est différent, c’est pourquoi, j’ai toujours aimé ça depuis que je suis joueur », a déclaré Guardiola qui va tenter de remporter dimanche la Premier League pour la quatrième fois depuis son arrivée à City en 2016.