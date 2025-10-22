OL : Utrecht dépose une plainte pour Rachid Ghezzal

C’est une histoire complètement folle qui concerne l’OL. Rachid Ghezzal ne sera pas de la partie face au FC Bâle en Ligue Europa ce jeudi. La raison ? Il n’est finalement plus inscrit par l’UEFA, car il n’aurait jamais dû l’être puisqu’il est arrivé après le 1er septembre. Pourtant, il avait été décisif face à Utrecht en délivrant une passe décisive lors de la première journée de la compétition.

Consciente de son erreur, l’UEFA avait donc retiré l’international algérien de la liste, d’où son absence face à Salzbourg. Mais à en croire les informations du Dauphiné Libéré, l’UEFA a annoncé que le club d’Utrecht avait déposé une plainte et qu’une enquête disciplinaire était ouverte, car le club néerlandais estime que le joueur algérien n’avait pas le droit d’être sur le terrain lors du match face à l’OL. L’instance du football européen a reconnu son erreur selon le quotidien l’Équipe qui explique que plusieurs joueurs sont dans son cas.