Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 1

Nice - OM : la réaction à chaud de Leonardo Balerdi

Par Josué Cassé
1 min.
Leonardo Balerdi @Maxppp
Nice 1-5 Marseille

Interrogé au micro de Ligue 1+ après la très belle victoire de l’OM face à l’OGC Nice (5-1), Leonardo Balerdi a logiquement affiché sa satisfaction. «On savait que ça serait un match difficile, on peut toujours faire mieux mais je pense qu’on a profité des erreurs adverses en seconde période pour gagner avec nos attaquants efficaces. Je pense que tous les défenseurs arrivés sont en train de monter le niveau de notre équipe, toute l’équipe a besoin de ça, c’est l’essentiel».

La suite après cette publicité

Relancé sur son geste en fin de match - le défenseur argentin est allé saluer la tribune (vide) du parcage visiteur - l’ancien joueur du Borussia Dortmund a conclu en envoyant un message aux supporters phocéens. «On était avec les supporters hier et on sent toujours leur soutien et même s’ils n’étaient pas là ce soir, on sent toujours leur soutien».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Leonardo Balerdi

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier