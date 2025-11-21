Nice - OM : la réaction à chaud de Leonardo Balerdi

Interrogé au micro de Ligue 1+ après la très belle victoire de l’OM face à l’OGC Nice (5-1), Leonardo Balerdi a logiquement affiché sa satisfaction. «On savait que ça serait un match difficile, on peut toujours faire mieux mais je pense qu’on a profité des erreurs adverses en seconde période pour gagner avec nos attaquants efficaces. Je pense que tous les défenseurs arrivés sont en train de monter le niveau de notre équipe, toute l’équipe a besoin de ça, c’est l’essentiel».

Relancé sur son geste en fin de match - le défenseur argentin est allé saluer la tribune (vide) du parcage visiteur - l’ancien joueur du Borussia Dortmund a conclu en envoyant un message aux supporters phocéens. «On était avec les supporters hier et on sent toujours leur soutien et même s’ils n’étaient pas là ce soir, on sent toujours leur soutien».