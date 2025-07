Manchester United en passe de doubler Arsenal pour s’offrir Viktor Gyökeres !

Tout le monde est épuisé par le dossier Viktor Gyökeres, et l’attaquant suédois en particulier. Après une saison tout simplement fabuleuse avec le Sporting (54 buts et 13 passes décisives en 52 matchs), le buteur de 27 ans est désormais habité par l’envie de quitter le Portugal et relever un nouveau challenge. Mais le club lisboète ne le voit pas de cet œil et depuis plusieurs semaines, un bras de fer sans relâche est engagé entre Viktor Gyökeres et le joueur. À tel point qu’il soit écœuré par les méthodes des Leões.

En parallèle, Arsenal s’était positionné sur le dossier et avait bien avancé pour négocier avec les Portugais et une première approche officielle avait été faite. Mais un sérieux désaccord existait concernant les bonus de l’offre émise par Arsenal. Le Sporting exige que la part variable, à hauteur de 10 millions d’euros, soit facilement réalisable, tandis qu’Arsenal s’y oppose. Ce qui a freiné les débats. «S’ils ne veulent pas payer la juste valeur marchande de Viktor, nous sommes très à l’aise avec ça pour les trois prochaines années», assurait le président lisboète Frederico Varanda.

Manchester United a devancé l’offre d’Arsenal

Et depuis, rien ne s’arrange et les négociations traînent. Récemment, Record affirmait que «le risque d’échec total des négociations était sérieux» entre les deux clubs. Les Gunners avaient pourtant l’intention de boucler son arrivée, au plus tard, ce vendredi, afin de l’avoir pour leur tournée asiatique qui commencera ce week-end. Et face à cela, un autre club est en train de prendre le dessus : Manchester United. Les Red Devils, conscients des négociations compliquées avec les Gunners, ont approché le Sporting.

Selon A Bola, Manchester United a soumis une première proposition pour assurer le recrutement immédiat de Viktor Gyökeres et serait très proche d’un accord avec les Lions. L’offre présentée par le club dirigé par Ruben Amorim, l’ex-manager du Sporting Portugal, serait légèrement supérieure à celle d’Arsenal, entre 70 et 80 millions d’euros. Une nouvelle qui pourrait enfin régler le dénouement de ce dossier interminable. Reste à savoir quelle sera la décision de l’attaquant suédois, qui vit un été plus que compliqué et qui préférerait s’engager avec Arsenal.