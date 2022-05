AS Monaco : Mamadou Coulibaly signe son premier contrat pro

Très bonne nouvelle pour l'AS Monaco. Pisté par Tottenham, l'AC Milan ou encore le Bayer Leverkusen, Mamadou Coulibaly, en fin de contrat aspirant à l'ASM, a paraphé son premier contrat professionnel comme nous vous le révélions il y a quelques jours. Milieu de terrain de 18 ans, formé à l'AS Monaco, celui qui peut se targuer de 9 buts et 2 passes décisives avec les U19 a ainsi signé pour trois saisons et est désormais lié avec le club princier jusqu'en juin 2025.

Le discours de Paul Mitchell et la stratégie du club monégasque de donner sa chance aux jeunes de l’académie a permis de convaincre le milieu box to box de rester dans son club formateur. «Le développement des jeunes talents de notre Academy est une priorité de notre projet sportif. Dans ce contexte, la signature d'un premier contrat pro est toujours une étape importante. Je tiens à féliciter Mamadou pour le travail qu'il a déjà accompli. Bien entendu, la route est encore longue et il lui appartient de continuer à travailler encore plus fort afin de passer les prochaines étapes de sa progression», a notamment déclaré Mitchell à ce sujet.