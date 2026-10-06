Ligue des Nations : les pays déjà qualifiés pour les quarts de finale
C’est la fin de cette trêve internationale en Europe. Les dernières rencontres de Ligue des Nations se disputaient ce mardi, avec la victoire de l’Espagne en Croatie (2-1) et celle de l’Angleterre à la maison contre les Tchèques (3-0). Et après quatre journées, il y a seulement deux équipes qualifiées pour les quarts de cette Ligue A de la Nations League.
On a l’Espagne, qui a signé un joli 4/4 pendant cette trêve, première du Groupe 3, confirmant son statut de meilleure nation du monde. Puis son voisin du Portugal, la deuxième équipe qui a signé un 4/4 pendant ces rencontres de sélections. Les Bleus de Zinédine Zidane devront sceller leur ticket lors de la trêve de novembre. Une victoire face à l’Italie lors du premier match suffirait.
Le classement complet de la Ligue des Nations est à retrouver ici.
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Ligue des Nations : l’Espagne s’impose à l’arraché en Croatie et assure sa place en quarts, l’Angleterre enchaîne contre la Tchéquie
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