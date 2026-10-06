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UEFA Nations League

Ligue des Nations : les pays déjà qualifiés pour les quarts de finale

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Lamine Yamal face à la Croatie @Maxppp

C’est la fin de cette trêve internationale en Europe. Les dernières rencontres de Ligue des Nations se disputaient ce mardi, avec la victoire de l’Espagne en Croatie (2-1) et celle de l’Angleterre à la maison contre les Tchèques (3-0). Et après quatre journées, il y a seulement deux équipes qualifiées pour les quarts de cette Ligue A de la Nations League.

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On a l’Espagne, qui a signé un joli 4/4 pendant cette trêve, première du Groupe 3, confirmant son statut de meilleure nation du monde. Puis son voisin du Portugal, la deuxième équipe qui a signé un 4/4 pendant ces rencontres de sélections. Les Bleus de Zinédine Zidane devront sceller leur ticket lors de la trêve de novembre. Une victoire face à l’Italie lors du premier match suffirait.

Le classement complet de la Ligue des Nations est à retrouver ici.

Pub. le - MAJ le
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