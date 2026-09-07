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Le fils de Mark van Bommel se fait fracasser après une énorme faute

Par Josué Cassé
1 min.
Mark van Bommel sur le banc de Wolfsburg @Maxppp

Si le PSV Eindhoven s’est imposé sur le terrain de l’Ajax Amsterdam (1-3) lors de la 5e journée du championnat néerlandais, Ruben van Bommel, le fils de Mark van Bommel (nouveau sélectionneur belge), s’est lui fait remarquer et non de la meilleure des manières… Titulaire sur le côté gauche de l’attaque, il a en effet écopé d’un simple carton jaune après une grossière faute sur Aaron Bouwman, qui a dû être transporté à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une contusion au sternum et au poumon.

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Alors que le joueur de l’Ajax Amsterdam manquera au moins un mois de compétition, l’ailier néerlandais de 22 ans se retrouve lui sous le feu des critiques. Plusieurs consultants aux Pays-Bas ont notamment estimé que la faute méritait un carton rouge. «C’est une tentative de meurtre. Je conseille à Van Bommel de consulter un psychiatre. Il perd la raison ; c’est un véritable dysfonctionnement (…) Son père en a souffert également ; il y est génétiquement prédisposé», a par ailleurs lancé le chroniqueur Hugo Borst…

Pub. le - MAJ le
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