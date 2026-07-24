Gabriel Moscardo remercie le PSG

En janvier 2024, le Paris Saint-Germain a mis 20 M€ sur la table pour recruter le jeune milieu de terrain du Corinthians, Gabriel Moscardo. Depuis, le jeune joueur de 20 ans a connu un parcours animé. Opéré au pied juste après avoir rejoint le club de la capitale, Moscardo a dû patienter avant de filer en prêt à Reims, puis à Braga. Et cet été, l’ancien pensionnaire du Timão a été envoyé, toujours en prêt, du côté de l’Espanyol. Sous contrat jusqu’en 2028, Moscardo a tenu à envoyer un message de remerciement au PSG.

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«Lors de ma première saison en prêt en France, comme tout s’est passé très vite – transfert, prêt, un pays que je ne connaissais pas… –, ça a été une année compliquée pour moi. Mais j’ai toujours bénéficié du soutien du PSG, qui m’a fait confiance. Je savais que je venais d’arriver en Europe et que ce n’était pas le moment de repartir. La direction m’a fait confiance et m’a proposé un projet intéressant. J’enrichissais mon expérience. L’idée de retourner au Brésil est prématurée pour moi, elle ne m’a même pas traversé l’esprit. Je me sens prêt et j’ai encore de l’énergie à dépenser en Europe, toujours avec la confiance du PSG. Je suis arrivé au PSG à 18 ans et on m’a toujours accordé de l’attention en m’envoyant en prêt dans des clubs idéaux pour progresser. À chaque prêt, la direction et Luis Enrique ont toujours été attentifs à mon cas. Pour Braga, c’est même le président du PSG qui m’a recommandé et qui souhaitait que j’y aille pour progresser. Lors de mon premier prêt, Luis Enrique m’a dit en personne qu’il voulait que je sois prêté pour avoir plus de temps de jeu et un rôle plus important. Je sortais d’une opération chirurgicale, ce qui rendait la situation d’autant plus compréhensible. À chaque étape, ils cherchent ce qu’il y a de mieux pour moi. C’est maintenant le moment idéal pour moi de redevenir un acteur clé et de redevenir le « Moscardo » des Corinthians, celui qui cartonnait et qui était titulaire», a-t-il déclaré sur ESPN Brésil.