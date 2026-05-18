Une fin de saison chaotique en Ligue 1, les adieux légendaires d’Antoine Griezmann

Des scènes de chaos en Ligue 1

Déjà assurés de descendre en Ligue 2, 13 ans jour pour jour après leur remontée dans l’élite, les hommes de Vahid Halilhodzic recevaient Toulouse pour un dernier match sans enjeu sportif. Mais la rencontre n’aura duré que 20 petites minutes avant un envahissement de terrain et des scènes que l’on n’aime pas voir sur un terrain de football. De nombreux supporters - dont certains cagoulés et armés de barres de fer - ont pénétré sur la pelouse, accompagnés de jets de fumigènes, provoquant l’interruption immédiate de la rencontre et une vive tension autour du terrain. Et malheureusement il n’y a pas qu’à Nantes que la situation a dégénéré, c’est aussi le cas à Nice. Après un nul 0-0 combiné au succès d’Auxerre sur la pelouse de Lille, ce sont les Aiglons qui défieront Saint-Étienne quelques jours seulement après la finale de Coupe de France prévue vendredi face à Lens. Et comme à Nantes, les ultras du Gym ont envahi la pelouse au coup de sifflet final pour exprimer leur mécontentement avant que la situation ne soit maîtrisée par les forces de l’ordre.

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Les adieux émouvants d’Antoine Griezmann

En Espagne, il n’y en a que pour Antoine Griezmann qui a fait ses adieux à l’Atlético après un succès anecdotique 1-0 face à Gérone. "Merci beaucoup", placarde AS après une cérémonie d’adieu riche en émotion. Accompagné de ses enfants lors de l’entrée sur la pelouse, le Champion du monde 2018 a été accueilli par une ovation du Wanda Metropolitano qui n’avait d’yeux que pour sa légende. Quatrième colchonero à atteindre la barre des 500 matchs et meilleur buteur de l’histoire du club avec 212 réalisations, c’est une page de l’histoire de l’Atlético qui s’est fermée hier soir avec le départ de Grizou. En larmes lors de son discours d’adieu, le Français a notamment demandé pardon aux supporters rojiblancos pour avoir rejoint le FC Barcelone, en déclarant avoir commis une erreur avant de faire machine arrière et de revenir à l’Atlético. Il a ensuite été suivi de longs discours d’hommage prononcés par ses coéquipiers emblématiques, de Diego Godin à Koke en passant par Fernando Torres, dans un moment chargé d’émotion. Une chose est sûre, les supporters de l’Atlético ne sont pas près d’oublier Antoine Griezmann.

Neymar impliqué dans une scène ubuesque

Au Brésil, une scène ubuesque a impliqué l’ancien parisien Neymar lors du match de Santos face à Coritiba. Alors que ce dernier se faisait soigner sur le bord de la touche pour une blessure au mollet, l’arbitre a commis une erreur en pensant que Neymar devait céder sa place. Neymar s’est alors empressé de saisir et de brandir la feuille du changement officiel face aux caméras de télévision avant d’invectiver le corps arbitral. Peut-être que le Brésilien fera parler de lui ce lundi également, mais pour une autre raison. En effet, Carlo Ancelotti livrera sa liste définitive pour la Coupe du Monde et le doute autour de la présence de Neymar plane à quelques heures du verdict.