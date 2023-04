Le PSG a déjà un gros problème avec un indésirable

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain prépare l’avenir. Après une saison 2022-23 très décevante à tous les niveaux, les dirigeants veulent du changement l’an prochain. Christophe Galtier est menacé et pourrait même être remercié très rapidement en cas de mauvais résultats lors des deux prochaines journées. De son côté, Luis Campos, avec lequel il entretient des relations compliquées, planche déjà sur le mercato, alors que le club a plusieurs dossiers chauds à régler (Lionel Messi et Sergio Ramos). Dans le sens des arrivées, les pensionnaires du Parc des Princes s’activent.

Outre Milan Skriniar, les noms de Pau Torres, Ibrahim Sangaré, Manu Koné, Bernardo Silva, Victor Osimhen et Rayan Cherki sont cités dans la capitale. Dans le sens des départs, Juan Bernat, Carlos Soler, Hugo Ekitike voire Fabian Ruiz sont souvent cités comme de potentiels candidats au départ dans la presse. Les champions de France devront aussi régler le cas de plusieurs joueurs indésirables et envoyés en prêt cette saison. Une longue liste où figurent notamment Julian Draxler (Benfica), Abdou Diallo (Leipzig), Leandro Paredes (Juventus) ou encore Georginio Wijnaldum (AS Roma).

À lire

JT Foot Mercato : le PSG en pleine tempête

Le PSG a appris une mauvaise nouvelle pour Wijnaldum

Concernant ce dernier, il a quitté Paris l’été dernier après seulement une saison. Arrivé libre en provenance de Liverpool, où il avait brillé pendant plusieurs saisons, le Néerlandais n’a jamais réussi à s’imposer chez les Franciliens. La Roma a donc sauté sur l’occasion de le récupérer en prêt l’été dernier. Mais son aventure en Italie a très mal débuté avec une grosse blessure lors d’un entraînement le 21 août. Une fracture du tibia qui l’a éloigné des terrains durant 163 jours, lui faisant manquer 17 matchs toutes compétitions confondues ainsi que le Mondial au Qatar. Le milieu a fait son retour sur les terrains le 11 février face à Lecce (8 minutes jouées).

La suite après cette publicité

Depuis, il a enchaîné les matchs et totalise donc 12 rencontres jouées sous le maillot de la Louve (6 en tant que titulaire). Le temps d’inscrire 2 buts. Après sa longue blessure, les Romains comptent visiblement attendre la fin de saison pour trancher à son sujet, mais poursuivre l’aventure avec lui est la tendance. Mais cela ne se fera pas à n’importe quel prix. La Gazzetta dello Sport révèle que le club de José Mourinho compte négocier avec le PSG pour faire baisser le montant de son option d’achat, qui est actuellement de 8 millions d’euros. Le joueur devra aussi accepter de baisser son salaire, qui est de 7 millions par saison. Une mauvaise nouvelle donc pour Paris, qui comptait récupérer de l’argent grâce à sa vente. Il faudra certainement s’attendre à moins que prévu.