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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : toutes les affiches des quarts sont connues

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Le tableau final au 25 juin @Maxppp
09/07 France Maroc winamax 1 1.56 N 3.90 2 6.25
11/07 Norvège ANG winamax 1 3.95 N 3.70 2 1.84

Les huitièmes de finale ont rendu leur verdict. Et après un mercredi sans match, la compétition reprendra jeudi soir avec un premier choc pour donner le coup d’envoi des quarts de finale. L’équipe de France défiera le Maroc pour le remake de la demi-finale du Mondial 2022 au Qatar. La rencontre se jouera le jeudi 9 juillet à 22h, du côté de Boston. Le lendemain, vendredi 10 juillet, direction la côte ouest et Los Angeles pour le duel entre l’Espagne et la Belgique de Rudi Garcia à 21h.

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Pour rappel, les vainqueurs de ces deux matches se rencontreront en demi-finale. L’autre demie opposera le vainqueur de la deuxième affiche 100% européenne entre la Norvège et l’Angleterre à Miami (samedi 11 juillet à 23h) à celui du choc entre l’Argentine et la Suisse à Kansas City (dimanche 12 juillet à 3h). Sur les huit dernières équipes encore en lice, l’Europe réalise un tour de force avec six représentants.

Le programme des quarts de finale

Jeudi 9 juillet

-à 22h (heure française) : France-Maroc (M6, beIN SPORTS 1)

Vendredi 10 juillet

-à 21h (heure française) : Espagne-Belgique (beIN SPORTS)

Samedi 11 juillet

-à 23h (heure française) : Norvège-Angleterre (M6, beIN SPORTS 1)

Dimanche 12 juillet

-3h (heure française) : Argentine-Suisse (beIN SPORTS 1)

Pub. le - MAJ le
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