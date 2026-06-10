Everton condamné à payer 46M€ à Burnley

Sacrée sanction pour Everton. Le club anglais va devoir faire face à une amende XXL envers le club de Burnley. Lors de la saison 2021/2022 où les Clarets ont été relégués pour quatre points par rapport aux Toffees, Everton a enfreint les règles du fair-play financier de la Premier League. Le club basé à Liverpool a même été sanctionné d’une déduction de 10 points en 2023 pour les faits de la saison 2021/2022. Estimant que si cette déduction de points avait eu lieu lors de l’exercice concerné, Burnley se serait sûrement maintenu, les Clarets ont intenté une action légale contre Everton pour obtenir une compensation et auraient obtenu le droit à une compensation de 40 millions de livres sterling soit environ 46 millions d’euros.

La suite après cette publicité

Une décision contestée par Everton : «le club de football d’Everton est surpris et indigné par la décision d’une commission disciplinaire indépendante de la Premier League d’ordonner le versement d’une indemnité au club de football de Burnley en lien avec l’infraction d’Everton au règlement PSR en juin 2022. Everton a fait appel de la décision et affirme clairement que le jugement est fondamentalement erroné en droit et en fait.»