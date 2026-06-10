Menu Rechercher
Commenter
Premier League

Everton condamné à payer 46M€ à Burnley

Par Aurélien Macedo
1 min.
Illiman Ndiaye et Idrissa Gueye @Maxppp

Sacrée sanction pour Everton. Le club anglais va devoir faire face à une amende XXL envers le club de Burnley. Lors de la saison 2021/2022 où les Clarets ont été relégués pour quatre points par rapport aux Toffees, Everton a enfreint les règles du fair-play financier de la Premier League. Le club basé à Liverpool a même été sanctionné d’une déduction de 10 points en 2023 pour les faits de la saison 2021/2022. Estimant que si cette déduction de points avait eu lieu lors de l’exercice concerné, Burnley se serait sûrement maintenu, les Clarets ont intenté une action légale contre Everton pour obtenir une compensation et auraient obtenu le droit à une compensation de 40 millions de livres sterling soit environ 46 millions d’euros.

La suite après cette publicité

Une décision contestée par Everton : «le club de football d’Everton est surpris et indigné par la décision d’une commission disciplinaire indépendante de la Premier League d’ordonner le versement d’une indemnité au club de football de Burnley en lien avec l’infraction d’Everton au règlement PSR en juin 2022. Everton a fait appel de la décision et affirme clairement que le jugement est fondamentalement erroné en droit et en fait.»

Pub. le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Everton
Burnley

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Everton Logo Everton
Burnley Logo Burnley
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier