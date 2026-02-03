Menu Rechercher
West Ham : les premiers mots d’Axel Disasi

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Axel Disasi @Maxppp

C’est la fin du calvaire pour Axel Disasi. Le défenseur français a passé la première partie de saison avec l’équipe réserve de Chelsea, avant d’être récemment réintégré au groupe professionnel par Liam Rosenior. Mais c’est bien le mercato hivernal qui a sorti l’international tricolore de l’ornière puisqu’il s’est engagé avec West Ham, sous la forme d’un prêt.

« Je suis très heureux d’être ici, d’avoir cette opportunité pour ma carrière. Je suis prêt à me battre et à jouer. Je pense que c’était la bonne décision pour moi car, comme chacun le sait de par ma situation, j’avais besoin de jouer. Le club m’a donné l’opportunité de montrer mes qualités sur le terrain. J’ai parlé avec tous les membres du club et je sens qu’ils me voulaient vraiment, c’est pourquoi je suis là aujourd’hui et j’ai hâte de commencer », a-t-il déclaré au site officiel des Hammers. Avec l’objectif avoué de retrouver l’équipe de France. « Oui, cela fait aussi partie de mon objectif. C’est pour cela que je suis ici, pour réintégrer l’équipe nationale. Je donnerai le maximum pour atteindre cet objectif également. »

