Ligue 1
PSG : Khvicha Kvaratskhelia recale Arsenal
1 min.
@Maxppp
Depuis quelques jours, la presse anglaise parle d’un fort intérêt d’Arsenal pour Khvicha Kvaratskhelia (25 ans). Sous contrat jusqu’en 2029 avec le Paris Saint-Germain, le Géorgien n’a aucune intention de bouger. C’est ce que révèle ce vendredi le Daily Mail.
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La publication britannique explique que le capitaine de la sélection géorgienne a fait savoir qu’il n’a aucune envie de quitter la capitale française cet été. De plus, les pensionnaires du Parc des Princes ne sont pas vendeurs. Les Gunners vont donc devoir regarder ailleurs. Kvara, qui a été élu sportif de l’année 2025 en Géorgie, est solide sur ses appuis.
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