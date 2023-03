Vente OM : la justice a tranché pour Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal

La suite après cette publicité

C’est la fin d’un feuilleton qui aura duré presque deux ans. Impliqués dans un projet de rachat de l’OM en 2020, Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal avaient été assignés en justice par le club, qui avait à l’époque crié à la tentative de déstabilisation, et réclamé 500 000€ de dommages et intérêts.

Jeudi, le tribunal judiciaire de Marseille a rendu son verdict, comme rapporté par La Provence. S’il reconnaît «le manque de discrétion» du clan Ajroudi, qui avait sciemment évoqué sa tentative de rachat par médias interposés, il a décidé de débouter les trois parties, jugeant que les agissements ne constituaient pas une faute et que Mohamed Ayachi Ajroudi était en droit de parler de son projet de rachat.

