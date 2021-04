LdC, Bayern-PSG : Mauricio Pochettino justifie le choix Julian Draxler

C'est désormais certain, Julian Draxler sera titulaire face au Bayern Munich, en quart de finale aller de Ligue des Champions ce mercredi soir. Mauricio Pochettino a expliqué pourquoi il avait décidé de miser sur l'Allemand dans le onze de départ du Paris SG, aux dépens de Moise Kean notamment.

«Je crois que nous avions différentes options. Moise revenait d’une situation difficile après la trêve internationale. Julian a l’expérience et peut aussi apporter beaucoup de choses. L’analyse de l’effectif et la combinaison de ces facteurs nous a poussé à prendre cette décision qui on l'espère nous permettra de réaliser un bon match et de gagner, c’est l’objectif», a lâché l'Argentin. Réponse dans quelques minutes.