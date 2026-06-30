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Coupe du Monde

Mexique - Équateur : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Le Mexique débute par une victoire @Maxppp
Mexique Équateur
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Ce mercredi, la Coupe du Monde 2026 continue avec la suite des seizièmes de finale. On a le droit à un duel américain entre l’un des pays organisateurs, le Mexique et l’Équateur. À domicile, la Verde s’organise dans un 4-2-3-1 avec Raul Rangel qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jorge Sanchez, César Montes, Johan Vasquez et Jesus Gallardo en défense. Erik Lira compose l’entrejeu avec Luis Romo. En pointe, Raul Jimenez est accompagné par Julian Quinones, Gilberto Mora et Roberto Alvarado.

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De son côté, la Tri s’articule dans un 4-4-2 avec Hernán Galindez dans les cages derrière Alan Franco, Joël Ordoñez, Willian Pacho et Piero Hincapié. Le milieu de terrain est assuré par Moises Caicedo et Pedro Vite avec John Yeboah et Nilson Angulo dans les couloirs. Devant, Enner Valencia est soutenu par Gonzalo Plata.

Les compositions

Mexique :

Mexique

4-2-3-1
Officielle

Équateur :

Équateur

4-4-2
Officielle

Le programme TV des matches à venir

Mercredi 1er juillet

  • Mexique - Équateur (3h) sur beIN Sport 1
  • Angleterre - République Démocratique du Congo (18h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Belgique - Sénégal (22h) sur beIN Sport 1

Jeudi 2 juillet

  • États-Unis - Bosnie-Herzégovine (2h) sur beIN Sport 1
  • Espagne - Autriche (21h) sur beIN Sport 1 et M6
Pub. le - MAJ le
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