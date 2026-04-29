Atlético : Antoine Griezmann vise la finale

L’Atlético et Arsenal n’ont pas réussi à se départager ce soir (1-1). Un résultat qui promet donc du suspense pour le match retour à Londres. Un deuxième round pour lequel Antoine Griezmann sera encore très attendu, lui qui a rendu une belle copie contre les Gunners, notamment en deuxième période. Il s’est exprimé devant les caméras de Movistar après la rencontre.

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« Notre deuxième période a été bien meilleure, dans l’intensité, nous étions mieux positionnés. C’est comme ça qu’il faut jouer au retour, ça sera un beau match, que ce soit pour jouer ou pour le regarder à la télévision. Le but avant la mi-temps a fait mal, on a fait quelques ajustements tactiques pour mieux presser, ça a fait la différence, les supporters ont aidé aussi. Oui, j’ai eu 3 occasions, je n’ai pas pu marquer, on verra au retour. On a fait un gros travail. Je veux aller en finale, c‘est mon objectif, je me suis préparé pour ce match et celui qui vient, j’espère qu’on pourra aller en finale », a expliqué le Français. Rendez-vous la semaine prochaine.