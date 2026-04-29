Menu Rechercher
Commenter
Ligue des Champions

Atlético : Antoine Griezmann vise la finale

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Griezmann @Maxppp
Atlético 1-1 Arsenal

L’Atlético et Arsenal n’ont pas réussi à se départager ce soir (1-1). Un résultat qui promet donc du suspense pour le match retour à Londres. Un deuxième round pour lequel Antoine Griezmann sera encore très attendu, lui qui a rendu une belle copie contre les Gunners, notamment en deuxième période. Il s’est exprimé devant les caméras de Movistar après la rencontre.

La suite après cette publicité

« Notre deuxième période a été bien meilleure, dans l’intensité, nous étions mieux positionnés. C’est comme ça qu’il faut jouer au retour, ça sera un beau match, que ce soit pour jouer ou pour le regarder à la télévision. Le but avant la mi-temps a fait mal, on a fait quelques ajustements tactiques pour mieux presser, ça a fait la différence, les supporters ont aidé aussi. Oui, j’ai eu 3 occasions, je n’ai pas pu marquer, on verra au retour. On a fait un gros travail. Je veux aller en finale, c‘est mon objectif, je me suis préparé pour ce match et celui qui vient, j’espère qu’on pourra aller en finale », a expliqué le Français. Rendez-vous la semaine prochaine.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Atlético
Antoine Griezmann

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Atlético Logo Atlético Madrid
Antoine Griezmann Antoine Griezmann
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier