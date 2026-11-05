Ligue des Champions : l’équipe type de la 4e journée

La 4e journée de la Ligue des Champions s’est achevée hier soir avec la retentissante défaite du RC Lens à domicile contre Côme (9-1). Forcément, quelques joueurs de Cesc Fabregas occupent cette équipe type mais davantage au rayon offensif, tant les Sang et Or n’ont proposé aucune opposition. Dans le but, nous débutons cette formation en 4-2-3-1 avec Yann Sommer, auteur d’une performance spectaculaire lors de la victoire de Bruges sur le terrain du PSV. Le Suisse a réalisé 7 arrêts dont certains déterminants face à Dest et Mijnans. Seul Sano est parvenu à le battre d’un tir… dévié.

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Passons à notre défense à 4 où Konrad Laimer est titulaire à droite. Buteur lors du succès sur la pelouse de l’Atlético de Madrid (2-0), l’Autrichien a été intenable. Un autre Bavarois intègre notre équipe. Il s’agit de Dayot Upamecano, auteur de quelques séquences intéressantes même si en face, les Colchoneros ont déçu. Pour former la charnière, nous avons choisi le Polonais Jan Bednarek pour l’accompagner. Le défenseur du FC Porto a réalisé une belle prestation et a même marqué face à Naples (victoire 4-1). João Cancelo prend place dans le couloir gauche, lui qui a offert une délicieuse passe décisive pour Raphinha.

Le PSG et Côme ont la cote

On passe au milieu de terrain et à l’aspect plus créatif du jeu. Evidemment, dans ce registre, nous faisons la part belle au PSG et à Côme, les deux grands artisans de cette 4e journée. Luis Milla a réalisé une grande performance avec une passe décisive face aux Lensois. Nous plaçons à sa gauche un de ses compatriotes en la personne de Fabian Ruiz, double buteur et tout simplement énorme contre Villarreal (victoire 6-0). Enfin, un cran plus haut et dans une position axiale, comment ne pas parler de Nico Paz ? Le gaucher argentin a fait vivre un enfer aux Sang et Or. Bilan : un but, deux passes décisives et un toucher de balle délicieux.

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Pour accompagner tout ce beau monde, nous alignons Maghnes Akliouche sur le côté droit de l’attaque. L’ancien Monégasque s’affirme de plus en plus au PSG, en témoignent ses deux passes décisives en Ligue des Champions mardi soir. Nous en avons parlé un peu plus haut, Raphinha a été l’un des grands acteurs du succès du Barça sur Aston Villa (3-0). Aligné en pointe par Flick, le Brésilien s’est offert un nouveau doublé et poursuit son excellent début de saison. Pour nos propres besoins, nous l’avons mis sur le flanc gauche pour laisser le poste de numéro 9 à Anastásios Douvíkas, triple buteur et bourreau, lui aussi, du RC Lens.