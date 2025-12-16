Le PSG a un plan pour éviter l’énorme piège tendu par Flamengo

Le PSG s’avance vers la finale de la Coupe intercontinentale avec l’objectif clair de prolonger une saison déjà historique par un nouveau sacre international. Après avoir raflé tous les titres majeurs sur la scène nationale et continentale, le club parisien s’est installé cette année parmi les références du football mondial. La domination affichée sur l’ensemble de l’année civile, ponctuée par un sacre en Ligue des champions, a validé les choix structurants opérés par la direction et le staff technique, autour d’un projet profondément renouvelé. Rajeunie, intense et résolument collective, cette équipe parisienne a appris à gagner sans dépendre d’une seule individualité. « Il y a des souvenirs très positifs sur la dernière saison. En ce moment je pense à avoir une continuité sur ce qu’on a vu la saison dernière. Le moment est venu de jouer cette finale et c’est important pour nous en tant qu’équipe et club. Pour nos supporters, c’est important comme opportunité. Ce n’est pas facile de jouer une telle finale. », a expliqué Luis Enrique en conférence de presse. À Doha, le PSG a ainsi l’opportunité d’ajouter un trophée intercontinental à un palmarès déjà enrichi ces derniers mois.

« Je pense que ça va être une finale passionnante, les deux équipes ont des footballs similaires. Je pense que ça va être une finale spectaculaire», a poursuivi le natif de Gijón. Si le bilan de la saison passée est remarquable, le parcours parisien depuis août n’a toutefois rien eu d’un long fleuve tranquille. La première partie de saison a été marquée par une accumulation de blessures et d’absences, contraignant Luis Enrique à ajuster en permanence ses choix, à faire tourner son effectif et à solliciter la profondeur de son groupe. Ces turbulences ont contribué à renforcer la solidité mentale du collectif, souvent capable de répondre présent dans les moments charnières. « C’est impossible de savoir ça. Ce que l’on a montré sur les quatre derniers mois c’est la capacité à surmonter ce genre de situations. Je ne peux rien assurer sur le calendrier. Mais la coupure et les vacances en famille vont faire du bien. Il faut en profiter avant 2026 parce que les moments importants vont arriver dans toutes les compétitions ». À l’approche de la trêve de Noël, cette finale apparaît ainsi comme le dernier effort à fournir avant une coupure attendue, à la fois physique et mentale, après un enchaînement soutenu de rendez-vous de très haut niveau.

Faire attention à un Flamengo plein de confiance

Sur le terrain, le PSG se mesurera à Flamengo, champion d’Amérique du Sud et adversaire particulièrement redoutable, auréolé de plusieurs titres majeurs remportés ces derniers mois : championnat national et régional, Supercopa et Copa Libertadores. Une dynamique impressionnante qui fait du club carioca un sérieux prétendant au trophée. Cette affiche inédite entre Européens et Sud-Américains promet un choc de styles, entre maîtrise collective, pressing structuré et intensité émotionnelle. Pour Paris, l’enjeu sera d’imposer ses principes de jeu face à une équipe brésilienne sûre de sa force et habituée aux grands rendez-vous. « C’est différent, ils arrivent après avoir gagné beaucoup de trophées et dans un moment important. J’aime leur manière de jouer au football, ils travaillent bien avec le ballon. Si vous vous rappelez comment ils ont joué lors de la Coupe du monde des clubs. On savait la difficulté avant ce match, on veut être prêt pour demain », a détaillé l’entraîneur parisien. Plus qu’une simple finale, le PSG joue la possibilité de décrocher un sixième trophée en douze mois, après le Trophée des Champions, la Ligue 1, la Coupe de France, la Supercoupe d’Europe et la Ligue des Champions.

«Un sextuplé ? Je ne savais pas cette statistique. Je pense qu’il y a peu d’occasions de jouer cette finale. On est conscient de l’importance de ce match, c’est beau de jouer cette finale. Cela représente beaucoup pour nous. On est content d’être ici. Marquer l’histoire à Paris a été un objectif la saison dernière. Et continuer à la marquer cette saison est un objectif. Une finale est toujours un match particulier. Chaque minute peut être décisive. Il faut avoir la motivation pour gagner ce match. On est prêt. Sur le début du championnat, on a montré la même mentalité que la saison dernière. Flamengo est une bonne équipe donc ce sera difficile de gagner. C’est très difficile de bien valoriser ce trophée. Quand tu perds, tu dis que ce n’est pas important. On a une chance d’écrire l’histoire du PSG. Aujourd’hui c’est très important pour Flamengo et c’est très important pour nous. On veut continuer d’écrire l’histoire de notre club. C’est une grande motivation pour nous, pour le club et je ne pense pas que nos adversaires seront plus motivés que nous », a-t-il conclu. La finale de la Coupe intercontinentale entre le PSG et Flamengo se disputera ce mercredi soir au stade d’Al Rayyan, à Doha.