Serie A : Tammy Abraham sauve l’AS Roma à Milan à la dernière seconde

La 17ème journée de Serie A offrait une bien belle affiche ce dimanche : l’AC Milan ouvrait les portes de San Siro à l’AS Roma pour un véritable classique de l’histoire du Calcio. Et dans ce duel, les Milanais peuvent nourrir beaucoup de regrets contre les Romains (2-2). La rencontre a d’ailleurs débuté sur un rythme intense, symbolisé par une grande agressivité et intensité de la part des deux équipes italiennes. L’arbitre de la rencontre, Davide Massa a distribué plusieurs avertissements durant la première demi-heure : Zeki Çelik (9e), Gianluca Mancini (9e), Rafael Leão (26e) et Nicola Zalewski (30e), auquel il faut ajouter une quatrième romain Nicolò Zaniolo (45e+1). En première période, les joueurs de Stefano Pioli ont pris l’avantage grâce à une belle tête du défenseur français Pierre Kalulu (30e) sur une passe de Sandro Tonali. A la pause, les Rossoneri menaient logiquement, alors que les protégés de José Mourinho n’avaient même pas cadré une seule de leurs quatre tentatives.

La suite après cette publicité

En seconde période, les Milanais ont réalisé un solide travail pour maintenir leur avance, sans jamais être véritablement inquiétés par la Roma qui a plus que jamais eu des difficultés à construire de belles opportunités en conservant une animation offensive intéressante. Grâce à Tommaso Pobega, les Lombards ont même fait le break sur une très combinaison collective propre et travaillée, bien conclue par le jeune milieu italien (77e). Le défenseur romain Roger Ibañez a d’abord réduit le score d’un coup de casque surpuissant au point de penalty (87e), avant que Tammy Abraham ne vienne égaliser en se trouvant à la réception de l’arrêt de Tătărușanu (90e+4). Au classement, l’AC Milan laisse filer deux points mais reste dans le Top 3 du Calcio. Pas de changement pour l’AS Roma qui campe une triste 6ème position. La semaine prochaine, les Rossoneri iront dans les Pouilles pour y affronter le promu Lecce, tandis que les Giallorossi accueilleront dans la capitale la Fiorentina, au cours de la 18ème journée du championnat italien.

À lire

AS Rome : Francesco Totti au cœur d’une affaire judiciaire