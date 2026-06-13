L’AS Monaco se frotte les mains pour Folarin Balogun !

Folarin Balogun et la Team USA n’auraient pas pu rêver d’un meilleur scénario pour leurs débuts dans « leur » Coupe du Monde 2026. Face au Paraguay, l’attaquant de l’AS Monaco a signé un doublé lors du large succès étasunien (4-1), devenant le premier joueur de la sélection masculine des États-Unis à inscrire deux buts dans un même match d’un Mondial depuis 1930. Dangereux dès les premières minutes de la rencontre au SoFi Stadium, l’avant-centre de 24 ans a d’abord profité d’un service de Christian Pulisic (31e) avant de trouver la lucarne droite d’Orlando Gill sur son second but juste avant la pause (45e+5).

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Une prestation qui confirme la montée en puissance de l’ex-joueur d’Arsenal et de Reims, qui sort d’une saison à 19 réalisations en 43 rencontres avec le club du Rocher. Meilleur buteur de l’effectif monégasque cette saison, Balogun fait d’ailleurs partie des joueurs susceptibles de quitter le club cet été. Désireux de rentrer en Angleterre, l’international américain (28 sélections, 11 buts) pourrait permettre à l’ASM de réaliser une belle plus-value, alors que les dirigeants monégasques attendent beaucoup de cette Coupe du Monde pour faire grimper sa cote.

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La presse américaine sous le charme

De l’autre côté de l’Atlantique, les éloges n’ont pas tardé à pleuvoir. ESPN a notamment insisté sur le parcours du natif de New York, qui avait choisi de représenter les États-Unis en 2023 malgré ses sélections chez les jeunes avec l’Angleterre. « C’est un véritable rêve, une soirée de rêve. Je suis très content des trois points. Comme vous l’avez dit, c’est ma première Coupe du Monde, et la commencer avec deux buts, c’est juste fantastique… », a savouré le principal intéressé après la rencontre, au micro de DAZN. Son coéquipier Christian Pulisic s’est montré encore plus enthousiaste : « il est incroyable. On a vraiment de la chance de l’avoir. Tout le monde va regarder les buts, mais il y a aussi la façon dont il se bat contre les défenseurs centraux, en gardant le ballon, en provoquant des fautes… »

De son côté, The Athletic estime que Folarin Balogun est en train de montrer pourquoi il était considéré comme la révélation américaine de la compétition. Le média rappelle aussi que les États-Unis cherchaient depuis la Coupe du Monde 2022, un véritable numéro 9 capable de faire la différence dans les matchs à enjeux. Même constat chez CBS Sports, qui lui a attribué la note de 9/10 après sa prestation réussie. « L’USMNT a enfin trouvé son attaquant de pointe », résume le média américain. Une phrase qui risque de faire des heureux du côté de l’AS Monaco…