Copa América : l'Uruguay qualifié grâce à Edinson Cavani, le Paraguay s'offre le Chili

L'Uruguay avait absolument besoin d'une victoire face à la Bolivie pour poursuivre son aventure en Copa América. Et, à Cuiaba, la Celeste faisait le boulot. L'écurie d'Oscar Washington Tabarez prenait l'avantage peu avant la pause grâce à un but contre son camp de Carlos Lampe (1-0, 40e). Puis, dans le dernier quart d'heure, Edinson Cavani inscrivait le but du break (2-0, 79e). Son 52e but en 121 sélections.

Ce succès permet aux partenaires du Matador de valider leur billet pour le tour suivant, même s'ils doivent encore attendre de savoir quel sera leur adversaire. Dans l'autre rencontre de la poule A, le Chili se faisait surprendre par le Paraguay. À Brasilia, l'Albirroja s'imposait (2-0) grâce à des réalisations de Samu (33e) et Miguel Almiron (58e s. p.). Les deux nations sont d'ores et déjà qualifiées.