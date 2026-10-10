Argentine : Lionel Messi meilleur que Diego Maradona… aux cartes

Lionel Messi et Diego Maradona ont souvent été comparés pour leurs exploits sur les terrains, mais cette fois, c’est dans un tout autre domaine que la Pulga prendrait l’avantage. Dans un entretien accordé à TyC Sports, Julián Camino, ancien adjoint d’Alejandro Sabella en sélection argentine entre 2011 et 2014, a révélé que Messi était particulièrement redoutable au truco, un jeu de cartes très populaire en Argentine où le bluff occupe une place essentielle. « Les parties de truco que nous faisions, ce sont mes meilleurs souvenirs. Nous étions avec lui, le meilleur joueur du monde », a-t-il raconté avec amusement. Mais selon l’ancien membre du staff de l’Albiceleste, l’octuple Ballon d’Or possédait surtout une qualité inattendue : « C’est un terrible menteur, et en plus, il te met la pression ! Nous voulions jouer pour une montre, mais lui ne voulait pas. Sa montre valait 300 000 dollars et la nôtre 20 ! », a-t-il plaisanté.

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Ayant également côtoyé Diego Maradona lorsqu’il était joueur de la sélection argentine, Julián Camino a eu l’occasion de partager des parties de cartes avec les deux légendes du football. Et lorsqu’il s’agit de désigner le meilleur au truco, son choix est sans appel. « J’ai joué avec Diego, avec son père et son beau-père. Ces deux derniers étaient extraordinaires, vous n’imaginez pas à quel point ils étaient forts. Mais au truco, Messi est meilleur, aucun doute. C’est un grand menteur », a-t-il assuré. Une anecdote dévoilée en marge des adieux de Messi à la sélection argentine, après sa dernière apparition sous le maillot de l’Albiceleste face au Bénin (3-0). L’ancien attaquant du FC Barcelone avait d’ailleurs soigné sa sortie au stade Monumental en inscrivant un but et en délivrant deux passes décisives.