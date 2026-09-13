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Ligue 1

PSG : Matvey Safonov est aux anges après le succès à Brest

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Matvey Safonov @Maxppp
Brest 0-1 PSG

Après un début de saison sans victoire en Ligue 1, le PSG s’est imposé ce dimanche sur la plus petite des marges à Brest (0-1) en clôture de la 4e journée de Ligue 1. Un succès précieux pour les Parisiens qui l’ont emporté grâce au seul but de Ferran Torres. Dans les buts, Matvey Safonov a également été déterminant en multipliant les parades.

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Bousculé depuis quelques semaines avec des erreurs regrettables et menacé par Lucas Chevalier dans la hiérarchie, le portier russe a été déterminant ce dimanche. Après la rencontre, l’ancien de Krasnodar était aux anges après ce clean-sheet : «c’était un résultat important, je suis très content de ne pas encaisser de but. Ca a été difficile depuis le début de la saison, on est heureux en équipe, ça fait plaisir.»

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