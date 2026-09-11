OM : la sortie franche de Timothy Weah sur la défaite à Rennes

Depuis le début de saison, il est le capitaine de Bruno Genesio et de l’OM. Titulaire indiscutable du club phocéen au poste de latéral droit, Timothy Weah doit composer avec la vague de départs qui a touché Marseille cet été. Avec un effectif limité, l’Olympique de Marseille s’est incliné sur la plus petite des marges ce vendredi sur la pelouse de Rennes en ouverture de la 4e journée de Ligue 1.

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Une troisième défaite de rang en championnat qui touche Timothy Weah. Interrogé au micro de Ligue 1+, l’Américain a affirmé qu’il était responsable de la défaite à son goût : «je pense qu’on a eu des difficultés. Je prends la défaite à mon compte. Je suis le leader et je n’ai pas été à 100%. Je manque de confiance. J’assume totalement cette défaite. Je dois faire mieux sur le premier but. Les supporters sont avec nnous, je dois faire mieux. Il faut continuer de travailler avant Besiktas. On reste une famille.»