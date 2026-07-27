Michael Olise fait encore paniquer le Bayern Munich

Michael Olise goûte à une nouvelle célébrité. Et comme toujours, il y a des bons comme des mauvais côtés. Durant la Coupe du Monde 2026, la cote de popularité du joueur du Bayern Munich n’a cessé de croître. Mais il a commencé à essuyer certaines critiques après ses prestations face au Maroc puis à l’Espagne, où il a été parfaitement muselé. En parallèle, il a aussi dû gérer d’autres aspects moins agréables liés à son nouveau statut. Des informations sur sa vie privée sont sorties en Allemagne, concernant son enfant caché. L’ancien de Crystal Palace a aussi dû gérer un mercato très agité durant lequel les rumeurs se sont multipliées à son sujet. Le Paris Saint-Germain et surtout le Real Madrid ont été cités comme des candidats à sa signature. Mais les Bavarois ont toujours été très clairs : Olise n’est pas à vendre.

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Le Bayern Munich n’est pas rassuré

Toutefois, la porte s’est légèrement entrouverte quand Bild a indiqué qu’un montant supérieur à 220 M€ pourrait faire réfléchir les Munichois. Des Allemands qui ont reçu un uppercut en pleine tête quand ils ont appris que le Français souhaite rejoindre la Casa Blanca. Une information publiée par nos soins et confirmée ensuite par plusieurs médias, dont Sport Bild, qui a précisé que Kylian Mbappé a joué un rôle important pour convaincre son coéquipier de dire oui au club de Florentino Pérez. Un président tombé totalement sous le charme de Michael Olise. Mais le boss de la Casa Blanca a aussi fait une promesse à ses homologues bavarois avec lesquels il entretient d’excellentes relations. Il leur a promis qu’il ne débaucherait pas un joueur du Bayern Munich sans les informer au préalable.

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Malgré tout l’intérêt qu’il porte à Olise, Pérez n’a donc pas (encore) franchi ce cap. D’autant qu’il a avancé ses pions dans l’ombre pour mettre la main sur Yan Diomandé, qui va arriver pour environ 120 M€ pour renforcer le secteur offensif. Tout cela a de quoi rassurer le Rekordmeister. Hier, le directeur sportif Christoph Freund a confié à son sujet : « Michael profite actuellement de vacances bien méritées. Il jouera un rôle très important au FC Bayern la saison prochaine, comme la saison dernière. » Les pensionnaires de l’Allianz Arena affichent donc une certaine sérénité le concernant. Mais en coulisses, les Allemands ne sont pas totalement rassurés le concernant. Il y a quelques semaines déjà, la presse germanique expliquait que l’attitude très froide du clan Olise au sujet d’une prolongation déconcertait la direction du Bayern.

Un choix qui va tout déterminer

Lié aux Munichois jusqu’en 2029, le natif de Londres va devoir clairement montrer ses intentions à présent. Sport Bild rappelle ce lundi que le Bayern Munich souhaite toujours convaincre le Français de prolonger son contrat en lui offrant un salaire d’environ 25 M€ par an, contre 14 actuellement. De nouveaux échanges sont attendus entre les deux parties. Kicker évoque aussi ce sujet brûlant, en précisant que le Real Madrid comme Olise n’ont jamais évoqué un transfert auprès du club allemand. Un club qui pense que ce n’était qu’un simple buzz dans les médias pour un joueur qui n’a jamais commenté ou confirmé publiquement son intention de partir. Mais ce n’est pas vraiment le style du footballeur de 24 ans, qui préfère la discrétion. Il n’aurait jamais demandé publiquement à s’en aller.

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Ce qui inquiète à présent le Bayern Munich, c’est surtout de connaître sa décision, savoir si Olise va prolonger ou non son contrat. L’été prochain, il ne lui restera que deux ans de contrat. Pour Kicker, sa réponse apportera « un éclairage crucial sur ses intentions quant à son avenir à long terme à Munich, à l’instar de son compatriote Franck Ribéry, qui y est resté de 2007 à 2019 malgré des propositions venues de l’étranger. » Son club sera fixé sur ses réelles intentions. Pour le moment, rien ne filtre de la part du côté de l’international tricolore. Le Bayern Munich, qui doit composer avec un joueur très secret sur ses intentions, adaptera sa stratégie si jamais il refuse d’étendre son bail, car ce sera le seul moment pour espérer le vendre à un très gros prix. La balle est dans le camp de Michael Olise, qui dicte le tempo dans ce dossier. Le Bayern Munich, qui suit Bradley Barcola, et le Real Madrid sont suspendus à ses lèvres.