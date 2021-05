Massimiliano Allegri de retour sur le banc de la Juventus

Il n'y a pas que la France qui est adepte de la valse des entraîneurs. De l'autre côté des Alpes, certaines écuries ont commencé leur grand ménage à commencer par l'Inter, qui a mis fin à sa collaboration avec Antonio Conte d'un commun accord, et ce malgré le titre en championnat. Et à la Juventus, il y a aussi eu énormément de mouvements. Après une saison plus que décevante, même si les Bianconeri ont arraché une place en Ligue des Champions, les dirigeants de la Vieille Dame ont entamé les grandes manœuvres.

Après avoir fait ses preuves avec les U23 de la Juventus, Andrea Pirlo s'était vu proposer le poste d'entraîneur principal de l'équipe première l'été dernier, mais l'exercice 2020/21 n'a pas été un succès. Résultat, les Bianconeri ont décidé de stopper l'aventure avec l'ancien milieu de terrain seulement un an après avoir l'installé sur le banc turinois. Il fallait donc trouver rapidement son successeur, et les dirigeants ont décidé de rappeler un ancien de la maison : Massimiliano Allegri.

Allegri, épisode II

Dans la viseur du Real Madrid, qui en avait aussi fait sa priorité, et de l'Inter qui cherchait un entraîneur d'expérience pour poursuivre le travail après une saison réussi, le coach italien de 53 ans retrouve finalement le banc de la Vieille Dame qui vient d'officialiser la nouvelle : «Massimiliano Allegri est le nouvel entraîneur de la Juventus. Allegri retrouve un banc qu'il connaît très bien, un club qu'il aime et l'aime, pour entamer un nouveau voyage ensemble aujourd'hui, vers de nouveaux objectifs.»

Forcément, avec un tel retour, la Juventus espère renouer avec le succès comme lors du premier passage de Massimiliano Allegri de 2014 à 2019. A cette époque, l'Italien avait remporté cinq Scudetti, quatre Coupes d'Italie, deux Supercoupes d'Italie et avait emmené son équipe en finale de Ligue des Champions en 2015 et 2017. Des succès que les Bianconeri aimeraient bien revivre.