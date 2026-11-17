C’est un joli coup réalisé par le Paris 13 Atletico. Le club francilien, pensionnaire de Ligue 3, a officialisé la signature de Wissam Ben Yedder jusqu’à la fin de la saison, comme nous vous l’avions révélé. Libre depuis la fin de son aventure au Wydad Casablanca, l’ancien international français (19 sélections, 3 buts) retrouve ainsi le football français à 36 ans, plus de deux ans après son départ de l’AS Monaco. Il était également convoité par Fleury, mais a finalement choisi de rejoindre la formation parisienne, actuellement neuvième de son championnat et récemment éliminée de la Coupe de France par le Red Star.

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L’attaquant sort d’une expérience de six mois au Maroc, où il a inscrit trois buts en 16 rencontres avec le Wydad. Il n’a plus disputé de match depuis juillet dernier et tentera désormais de retrouver du rythme dans ce championnat. «Le Paris 13 Atletico est fier d’annoncer la signature de Wissam Ben Yedder jusqu’à la fin de la saison. À 36 ans, l’ancien international français (19 sélections, 3 buts) rejoint les Vert et Noir après une carrière marquée par son talent et son efficacité devant le but», indique le club francilien.