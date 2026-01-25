La saison du LOSC est en train de virer au terrible cauchemar !

La saison du LOSC semble avoir brusquement déraillé. Après une fin d’année 2025 relativement encourageante, les Dogues plongent dans une spirale négative inquiétante à l’entame de 2026. En l’espace de quelques semaines, le club nordiste a enchaîné deux défaites en Ligue 1, une élimination cruelle en Coupe de France face à l’Olympique Lyonnais et un revers en Ligue Europa sur la pelouse du Celta de Vigo. Cette accumulation de mauvais résultats ne se limite pas au score, puisque le contenu proposé sur le terrain est alarmant, révélant une équipe incapable de concrétiser sa domination malgré des situations favorables, notamment en supériorité numérique. Dans ce contexte, l’inquiétude grandit au sein du public et des dirigeants. Le collectif lillois semble à la dérive, manquant cruellement de cohésion et de tranchant dans les zones décisives. La semaine passée a d’ailleurs été marquée par des rumeurs d’une démission de Bruno Genesio, supposément refusée par Olivier Létang. Une information démentie néanmoins par le principal intéressé.

Le naufrage s’est confirmé face à Strasbourg, qui a infligé un sévère (1-4) aux Nordistes lors de la 19e journée de Ligue 1. Malgré un 3-4-3 aligné par Bruno Genesio avec Giroud, Fernandez-Pardo et Mbappé en attaque, Lille a rapidement sombré sous l’agressivité et la précision des Alsaciens. Dès la 25e minute, Panichelli ouvrait le score avant qu’Enciso ne double la mise quelques instants plus tard (0-2, 26e). Le LOSC peinait à réagir, Berke Özer multipliant les arrêts pour éviter un naufrage encore plus sévère. Mais Strasbourg ne relâchait pas la pression et Godo, sur une superbe action individuelle, scellait la victoire (0-4, 72e). Fernandez-Pardo sauvera l’honneur dans le temps additionnel (1-4), mais rien n’y faisait. Lille enchaîne les défaites et le moral des troupes est au plus bas, tandis que Strasbourg se relance dans la course à l’Europe. D’ailleurs, cette série de 5 défaites consécutives est la plus longue des Dogues depuis 2003.

La colère noire face à la crise

Après cette humiliation à domicile, Ngal’ayel Mukau n’a pas cherché à minimiser la gravité de la situation. Le milieu lillois de 21 ans, international congolais, a pointé du doigt l’ampleur de la crise et appelé à un sursaut immédiat. « Crise ? C’est un résultat catastrophique. Le club et les fans ne méritent pas ça, et on doit continuer à travailler. Il reste encore quelques mois et quelques matchs. C’est à nous de relever la tête. On doit relever la tête. On doit y aller », a-t-il affirmé, la voix teintée d’urgence. Ses propos traduisent la conscience aiguë de l’équipe face à sa spirale descendante et la nécessité d’un changement rapide. Mukau promet que l’équipe saura se relever, mais la route semble encore longue avant que Lille ne retrouve sa stabilité et son jeu collectif. L’heure est à l’action, et la patience ne sera plus de mise, alors même que les ultras ont eu une longue discussion au coup de sifflet final avec les joueurs.

« Il y a un vestiaire abattu et fatigué. Beaucoup de fatigue. Il y a de la fatigue physique et mentale. Il faut rester ensemble soudé. Pression ? J’espère que le public est derrière nous. Tout le monde doit se serrer les coudes au club. C’est tout ensemble qu’on y arrivera. » L’ancien buteur d’Arsenal et de Chelsea évoque également la perte de confiance qui accompagne cette longue série de défaites et les difficultés liées aux absents : « dans cette période, tu réfléchis beaucoup, tu fais moins les choses naturellement, tu as une perte de confiance. Il y a plusieurs éléments comme les absents. On s’était dit les choses. On avait à coeur de le retranscrire. On est punis encore une fois. C’est dur car on e crée des situations. » Malgré son appel à rester positif, il reconnaît la difficulté de la situation et la nécessité de se remettre rapidement : « perdre 4-1 à la maison, c’est dur. Il faut se relever on a un match important jeudi en Europa League. Il y a aussi le mental à gérer, ce n’est pas évident. Il va falloir retrouver les ressources. Il faut se relever tous ensemble. Il y a de la fatigue à tous les étages; On en a vu d’autres; Il faut rester solidaires la tête haute malgré les circonstances. Soit on met la tête dans le guidon, soit on se relève.»

Egalement interrogé, Bruno Genesio est apparu lucide et résolument tourné vers l’avenir, même si le constat reste lourd. « C’est une soirée cauchemar. Depuis le début de l’année, les résultats ne sont pas bons, le contenu non plus. Ce sont des périodes qui arrivent dans une saison. On ne se cherche pas d’excuses mais on a beaucoup de blessés, beaucoup d’absents. Il faut savoir faire le dos rond. L’être humain cherche parfois à se déresponsabiliser. Il va falloir inverser la tendance. Je sais que ça peut arriver. J’ai déjà connu ce genre de situations. Il faut rester ensemble et être fort mentalement. Ce sont des situations difficiles à vivre. Le match de jeu sera une chance, il sera décisif. Il faudra aller chercher notre qualification. Cela pourra être une bascule positive. Quand on est dans une série négative, c’est la cinquième défaite de suite, on a envie, on essaye, mais on concède encore ce premier but. Cela ne se fera pas tout seul. Ce sera long. Il faut continuer à travailler. Le match doit être différent par rapport à nos ambitions », a déclaré l’entraîneur lillois. Ses mots traduisent à la fois la gravité de la crise actuelle et la volonté de mobiliser ses joueurs pour inverser la tendance, dans un climat où le moral est au plus bas mais où la détermination reste intacte. La gravité du constat est nette, et le LOSC fait face à une crise totale.