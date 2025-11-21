Uruguay : la sortie médiatique complètement folle de Marcelo Bielsa

Mercredi soir, le compte officiel de la sélection uruguayenne annonçait la tenue d’une conférence de presse de son sélectionneur Marcelo Bielsa au Museo del Fútbol à 20h, heure locale (minuit en France). Une annonce qui a forcément interpellé les observateurs locaux. Quelques jours auparavant, la Celeste s’est lourdement inclinée face aux États-Unis de Mauricio Pochettino (1-5) et Bielsa avait signé une réaction d’après-match qualifiée de « sincéricide ». Un terme hispanique pour expliquer les mots ultras sincères d’El Loco pouvant être interprétés comme un « suicide médiatique » conduisant à son départ.

«Je suis toxique»

«Ce qui se passe est lié à ma gestion des joueurs, à ma façon d’aborder les matchs et au style que je propose. Ce qui est clair, c’est que la version que je propose de l’équipe a été surpassée et je ne vois pas l’intérêt de critiquer individuellement ou collectivement, car je n’ai pas ce sentiment et j’assume l’entière responsabilité. Je ne peux pas vous dire quoi faire en janvier, février et mars pour changer cette réalité», avait-il notamment déclaré. Beaucoup pensaient d’ailleurs que cette conférence de presse inattendue allait servir à Bielsa pour annoncer son départ à sept mois de la Coupe du Monde 2026. Raté.

« J’ai la même force depuis le premier jour pour continuer à la tête de l’équipe nationale uruguayenne jusqu’à la Coupe du Monde. Si, à un moment donné, j’ai envisagé de ne pas continuer ou de démissionner, ce n’était pas à ce moment-là. Perdre 5-1 n’est pas un épisode que l’on peut ignorer, on se sent honteux quand de tels résultats se produisent, mais ce que l’on fait, c’est l’analyser personnellement, puis partager les questions qui surgissent après une performance aussi négative. Le projet se poursuit tel quel jusqu’à la Coupe du Monde, c’est la synthèse de la conversation que j’ai eue avec le président de l’Association uruguayenne de football », a-t-il déclaré, avant de lâcher une phrase qui fait les gros titres en Amérique du Sud depuis hier soir.

Bielsa nie les tensions avec son groupe

« Je répète toujours une phrase : je suis toxique. Entrer en relation avec moi rend la personne qui entre en relation avec moi pire. Oui, toxique. Il y a des types toxiques qui ne voient que les erreurs, qui exigent, qui ne sont jamais satisfaits de rien. Je vis cela comme un karma… Savez-vous sur quoi repose ce comportement ? Sur la peur. On ne prend pas plaisir à gagner. On craint de perdre beaucoup plus que l’on ne prend plaisir à gagner », a-t-il déclaré, avant de conclure sur les rumeurs faisant état de très mauvaises relations entre Bielsa et un groupe qui serait lassé de ne pas être assez écouté par son sélectionneur.

« On construit des rumeurs et aussi l’origine, mais il y a aussi des fondements. Dans mon cas, je suis en contact avec les joueurs et je ne peux pas me laisser guider par une rumeur, qu’elle soit crédible ou non. Si j’ai des contacts avec les joueurs et que je pars du principe que les joueurs veulent que je parte, c’est très simple : ils viennent me voir et me disent : « écoutez Bielsa, nous voulons que vous partiez ». C’est pourquoi je ne peux pas me laisser guider par des rumeurs. J’ai moi-même la possibilité d’obtenir des informations directement auprès des protagonistes. » Le message est passé.