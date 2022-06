Le Real Madrid a pris une grande décision pour Marco Asensio

La suite après cette publicité

L'histoire d'amour entre Marco Asensio et le Real Madrid se rapproche encore un peu plus de la fin. En fin de contrat en juin 2023 avec le club de la capitale espagnole, le polyvalent ailier de 26 ans fait logiquement l'objet de nombreuses convoitises depuis l'ouverture du mercato estival 2022. Et pour cause, il sort d'une belle saison avec les Merengues (12 buts et 2 passes décisives en 42 apparitions au total) et fait partie des éléments importants de l'effectif de Carlo Ancelotti.

C'est pourquoi, ces dernières semaines, la Juventus, l'AC Milan, Arsenal ou encore Liverpool se sont positionnés pour l'international espagnol (29 sélections, 1 but). Marco Asensio, désormais représenté par le réputé Jorge Mendes, expliquait récemment ne pas savoir de quoi son avenir sera fait, tout en ouvrant la porte à un départ cet été. « Je ne vais pas nier que c'est un moment important pour moi, je me sens plus mature dans tous les aspects, et je dois valoriser beaucoup de choses. Je veux continuer à grandir et j'ai faim. Il faudra voir, je prendrai une décision cette année. Sinon, ce sera la prochaine. »

Le Real ne veut pas prolonger Asensio

Les dernières informations révélées par la Cadena COPE de l'autre côté des Pyrénées lèvent en tout cas le voile sur le futur du natif de Palma de Majorque. Le média ibérique explique tout simplement que le Real Madrid a décidé de ne pas offrir de prolongation de contrat à son numéro 11, qui devra donc probablement aller voir ailleurs dans les prochaines semaines. Le comportement du joueur et de son agent, prêts à aller au clash avec la direction, aurait-il contraint le Real à prendre cette décision ?

Une chose est sûre : même si la fausse arrivée de Kylian Mbappé lui ouvre plus de perspectives pour jouer, son seul et unique objectif demeure d'avoir un temps de jeu conséquent et surtout régulier. D'autant plus que la Coupe du Monde 2022 au Qatar approche à grands pas. La COPE ajoute que Marco Asensio dispose à ce jour d'une offre de la part du Milan et de Liverpool. Il a donc l'embarras du choix, alors que le Real pourra de son côté tenter de récupérer un joli chèque au lieu de voir un élément de qualité partir gratuitement l'été prochain.