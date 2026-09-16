AC Milan : la réaction désarmante de Ruben Amorim

L’AC Milan ne s’en sort pas. Déjà ralenti en Serie A avec deux nuls consécutifs, le club lombard a sombré pour son entrée en Ligue Europa, avec une défaite sèche contre Benfica, à San Siro (0-2). Un revers mérité tant les Rossoneri n’ont jamais réussi à emballer la rencontre. Ce qui vaut déjà des critiques à l’encontre du nouvel entraîneur Ruben Amorim, qui a répondu avec une sincérité désarmante aux questions de la télé italienne.

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Interrogé sur le fait que l’effectif rossoneri ne comprenait pas de joueurs adaptés à son style de jeu, le coach portugais a répondu : « je pense que vous avez en partie raison. Cette équipe est différente, elle a l’habitude de jouer à trois, les défenseurs sont rapides. Je ne possède pas toutes les qualités requises, car il est impossible d’arriver dans un nouveau club et d’être parfaitement rodé. Je sais que cela prendra du temps, et je sais aussi que la pression est telle qu’on n’a pas une seconde à perdre. (…) Je préfère faire ce genre de travail parce qu’il compte beaucoup pour moi. Si je dois échouer, autant que ce soit un échec retentissant. Je veux aider ce club. Je ne sais pas si j’aurai le temps, mais les joueurs m’écoutent beaucoup à l’entraînement, et cela me donne l’espoir que des solutions puissent être trouvées. » Une réponse saluée de "courageuse" par La Gazzetta dello Sport, les entraîneurs italiens usant plutôt habituellement de la langue de bois.