John Textor évoque un divorce entre l’OL et Botafogo

Alors que l’Olympique Lyonnais traverse une période d’incertitude sur le plan économique, John Textor continue de faire parler de lui avec des prises de parole toujours aussi pointues. Au lendemain de la publication de résultats semestriels jugés préoccupants pour Eagle Football Group, l’homme d’affaires américain a publié une story sur Instagram pour évoquer une possible séparation entre l’OL et Botafogo, deux clubs appartenant à sa galaxie. Il a notamment affirmé avoir trouvé un accord avec le fonds Ares, afin de régler plusieurs tensions internes et de débloquer la situation financière de Botafogo. Une indépendance est demandée.

La suite après cette publicité

« Les conflits internes au sein d’Eagle ont affecté Botafogo pendant bien trop longtemps. Il en va de même pour les blocages provenant d’une petite faction au sein du club social. Je peux désormais annoncer qu’un accord a été trouvé avec Ares afin de mettre fin au différend, d’apporter des capitaux pour lever les interdictions de transfert et permettre à l’OL et à Botafogo de suivre des chemins séparés. Nous avons besoin de l’approbation du club social, que je solliciterai respectueusement demain, et nous repartirons à la conquête de trophées. Vamos Botafogo ! » a-t-il écrit sur son réseau social, laissant de nouvelles fractures apparaître pour l’ensemble du groupe.