Arsenal doit-il s’inquiéter pour Ethan Nwaneri, la pépite qui a choisi l’OM pour Roberto De Zerbi ?

Le limogeage de Roberto De Zerbi va-t-il avoir des conséquences pour une partie des joueurs de l’Olympique de Marseille ? Ce mercredi, nous vous faisions le point sur certains cas préoccupants tels que Leonardo Balerdi ou Pierre-Emile Hojbjerg. Cependant, un autre joueur doit lui aussi se demander ce qu’il va se passer pour lui. Ce joueur, c’est Ethan Nwaneri. Cet hiver, l’Olympique de Marseille a réussi un joli coup médiatique en se faisant prêter le prodige d’Arsenal.

A 18 ans, Nwaneri était en manque de temps de jeu à l’Emirates et tout le monde s’accorde à dire que si l’Anglais a snobé plusieurs clubs de Premier League pour se relancer à Marseille, c’est en grande partie grâce à la présence de De Zerbi sur la Canebière. Ce que n’avait pas nié le principal intéressé. «Marseille est l’un des meilleurs clubs au monde, avec des supporters formidables. William Saliba m’a dit que c’était l’un des meilleurs clubs au monde. Roberto De Zerbi est l’un des meilleurs entraîneurs au monde». De son côté, Mikel Arteta avait été plus clair au sujet du choix d’envoyer son joueur dans le sud de la France.

«On estimait que Marseille était le bon contexte pour lui»

«Je pense que les jeunes joueurs talentueux dont nous disposons ont besoin de temps de jeu, et dans ce cas précis, Ethan n’en avait pas assez. Or, la dernière chose que nous souhaitons, c’est freiner son développement, car c’est un joueur très doué qui vit et respire le football, c’est toute sa vie. Après en avoir discuté avec lui, son père, son agent et le club, nous avons décidé que la meilleure solution était de partir et d’être prêté. Avec l’expérience que nous avons eue à Marseille avec Saliba, le fait que Roberto soit là, qu’il soit un incroyable développeur de jeunes talents et un manager vraiment courageux dans sa façon de jouer, dans sa façon de jouer avec les jeunes talents également, et qu’il ait un palmarès impressionnant à ce sujet, on estimait que Marseille était le bon contexte pour lui. Je pense que cela correspond au style de jeu et aux qualités que nous voulons voir chez Ethan. Ce sera donc une expérience formidable pour lui».

Sur le terrain, De Zerbi avait accordé sa confiance à Nwaneri en le titularisant à chaque fois lors de ses quatre apparitions sous le maillot phocéen (1 but), même si sa présence d’entrée de jeu face au PSG au détriment d’Igor Paixão a pu surprendre. Avec le départ de l’Italien trois semaines seulement après son arrivée en France, Nwaneri peut légitimement s’interroger sur son cas. Tout comme Arsenal. Cette situation n’est en tout cas pas passée inaperçue en Angleterre où le Mirror se demande si «Arteta regrettera peut-être ce prêt consenti par Arsenal». Le remplaçant de RDZ fera-t-il autant confiance au jeune Anglais ? Nul doute que les Gunners suivront cette situation de très près.