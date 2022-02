Manchester United : Rashford dément les rumeurs des clans dans le vestiaire !

Les dernières semaines ont été agitées du côté de Manchester United. Outre les difficultés sportives, le club a été marqué par de nombreuses histoires extra-sportives. Ce mercredi, BILD annonçait même que certains joueurs anglais étaient en colère contre Cristiano Ronaldo. Le média allemand déclarait qu'Harry Maguire et Marcus Rashford en avaient marre de voir le Portugais dicter sa loi dans le vestiaire.

Si cette info a vite fait le tour de la presse anglaise, elle est aussi arrivée aux oreilles de Marcus Rashford qui n'a pas hésité à démentir l'information sur son compte Twitter. «Sommes-nous en train de l'inventer au fur et à mesure maintenant ? S'il vous plaît, arrêtez de chercher à diviser», a lancé le jeune attaquant anglais. Voilà qui est clair.

Are we just making it up as we go along now then? Please stop looking for divides. https://t.co/gVwQuYMwx4