Le boss de la fédération argentine soupçonné d’avoir détourné des dizaines de millions d’euros
Coup de tonnerre dans le football argentin. Comme révélé par Todo Noticias, le président de l’AFA (fédération argentine de football) Claudio Tapia, dit "Chiqui" Tapia, est interdit de quitter le territoire national. Son nom est au coeur d’une histoire de fraude fiscale et de blanchiment d’argent.
Ce dernier serait soupçonné d’avoir détourné 19 milliards de pesos argentins (environ 11 millions d’euros), aux côtés de son trésorier Pablo Toviggino. Les deux hommes seront interrogés au mois de mars sur des faits présumés que la justice situerait entre 2024 et 2025. Plusieurs présidents et ex-présidents de clubs argentins seraient également visés par l’enquête.
