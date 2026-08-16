Axel Witsel va débarquer en Ligue 1

Libre depuis la fin de son contrat à Gérone en juin, Axel Witsel est sur le point de connaître sa première expérience en Ligue 1. Comme révélé par L’Équipe, le milieu de terrain belge de 37 ans a un accord de principe avec l’OGC Nice. L’arrivée de l’ancien joueur de Benfica ferait ainsi écho à la grave blessure de Laurent Abergel, absent pour plusieurs mois.

La suite après cette publicité

Le quotidien précise que le deal est en voie de conclusion et que Witsel pourrait débarquer en même temps que Nathan Ngoumou, dont la signature est bouclée comme nous vous le révélions ces derniers jours. International belge à 140 reprises, Witsel avait également participé à la dernière Coupe du Monde avec les Diables Rouges (défaite 2-1 contre l’Espagne en quart de finale).