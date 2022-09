Wesley Fofana raconte son transfert surréaliste à Chelsea

La suite après cette publicité

Il va peut-être devenir le défenseur le plus cher de l'histoire. Seul l'avenir le dira. Recruté par Chelsea à Leicester contre 82 M€, Wesley Fofana pourrait encore faire grimper la note en fonction des performances individuelles et collectives atteintes. On parle d'un transfert final pouvant aller entre 90 et 95 M€. Le Français dépasserait alors un certain Harry Maguire, vendu contre 87 M€ à Manchester United... par Leicester déjà durant l'été 2019. Ça risque de devenir une spécialité maison.

Mais que ce fut long pour que Blues et Foxes s'entendent, laissant le joueur en proie à l'incertitude quant à son avenir. Il faut dire que Brendan Rodgers ne voulait surtout pas voir le jeune élément s'en aller, lui qui n'a presque pas obtenu de recrue cet été. «Pendant au moins cinq semaines, je crois. Il y a eu des moments de doute, reconnaît Fofana dans un entretien à L'Equipe. Je me posais mille questions, au début : "Est-ce que je fais le bon choix ?", "Est-ce que c'est trop tôt ?" Mais assez rapidement, je me suis dit que j'allais réaliser un de mes rêves : jouer dans un des plus grands clubs du monde.»

Une visite médicale à New York

Malgré la pression infligée par Leicester pour tenter de le retenir, l'ancien Stéphanois a su rester calme, attendant que tout le monde se mette d'accord. Il faut dire qu'il en a vu d'autres ces derniers temps, lui qui revient de loin, un an après une grave blessure. «On venait de me casser le tibia, le péroné, la cheville, c'était impossible ! Ça a été très dur mentalement d'accepter cette blessure, d'être éloigné des terrains aussi longtemps. Quand on revient d'une blessure comme celle-ci et qu'on a la possibilité de signer dans un aussi grand club, c'est juste incroyable.»

Son physique était d'ailleurs la grosse incertitude des Blues qui ont carrément imposé une visite médicale à New York et non pas à Londres afin de consulter un éminent spécialiste. «C'est le médecin des Lakers qui supervisait tous les tests, il a tout regardé. Ils ont examiné ma cheville, tout décortiqué, même des parties de mon corps dont je ne peux pas parler (il rit), pour voir comment j'étais revenu de blessure. Ça a duré plus de dix heures !» s'amuse le nouvel élément de Chelsea, qui passe désormais dans une autre dimension avec ce transfert.