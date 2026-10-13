Cameroun : Samuel Eto’o se positionne pour devenir président de la CAF

La présidence de Patrice Motsepe à la tête de la CAF est fragilisée par le revirement sur le format de la Coupe d’Afrique des Nations. Selon The Guardian, plusieurs dirigeants africains auraient perdu confiance dans le président sud-africain, après l’annonce surprise du retour à une CAN tous les deux ans, dix mois seulement après la décision de passer à un cycle quadriennal. Ce changement devrait être confirmé en novembre à Abidjan. Motsepe a également annoncé qu’il ne briguerait pas un troisième mandat en 2029 et promis le soutien unanime des 54 fédérations africaines à Gianni Infantino pour sa réélection à la tête de la FIFA.

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Dans ce contexte, plusieurs prétendants se positionneraient déjà pour lui succéder, dont Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise et membre du comité exécutif de la CAF, Ahmed Yahya, Yacine Idriss Diallo et Souleiman Waberi. L’avenir de Motsepe pourrait notamment dépendre du soutien d’Infantino, alors que leurs relations auraient récemment connu des tensions avant de s’améliorer. En parallèle, des interrogations persistent sur les finances de la CAF et l’organisation de la CAN 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, dont la tenue en juin et juillet est incertaine. Un éventuel report à la fin de l’année pourrait perturber le calendrier européen.