FOOT.FR inaugure sa quatrième boutique dans le Nord de la France !

Après Marseille, Avignon et Lyon, FOOT.FR s’implante dans les Hauts-de-France avec le plus grand mégastore de France spécialisé dans l’équipement du ballon rond. En effet, la nouvelle boutique est située dans la zone commerciale de Noyelles-Godault, à l’est de Lens et à moins de 30 kilomètres au sud de Lille. Plus de 5.000 personnes étaient présents lors de la journée d’inauguration.

La suite après cette publicité

Plus de 300 modèles de crampons seront exposés sur un mur dédié, testables sur un petit terrain synthétique installé dans la boutique même. Un nouveau point de rendez-vous pour tous les amateurs du ballon rond du Nord de la France, de la Normandie à l’Alsace en passant par les Hauts-de-France et même la Belgique. La vidéo est disponible sur la chaîne YouTube pour revivre cette journée spéciale et découvrir le dernier mégastore de FOOT.FR !