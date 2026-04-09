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UEFA Europa Conference League

Mayence - Strasbourg : les compositions officielles

Par Axel Allag
1 min.
Martial Godo, avec Strasbourg @Maxppp
Mayence 2-0 Strasbourg

[Ce jeudi, place au quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence avec l’affiche entre Mayence et Strasbourg] (https://www.footmercato.net/live/684315847428357900-mayence-vs-strasbourg). A domicile, le club allemand s’articule dans un schéma en 3-5-2 avec Batz en dernier rempart devant une défense à trois (en possession du ballon) : Da Costa, Posch et Kohr. Plus haut, on retrouve Widmer (capitaine), Nebel, Sano, Kawasaki et Mwene. Devant, Weiper et Tietz animeront l’attaque.

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Du côté de Strasbourg, Gary O’Neil a opté pour un schéma classique. Penders dans les buts avec une défense à quatre devant lui composée de Doué, Omobamidele, Doukouré et Chilwell. Le trio El Mourabet-Oyedele-Barco sera présent dans l’entrejeu et devant, on retrouvera Yassine, Enciso et Godo.

Les compositions :

Mayence :

Mayence

3-5-2
Officielle

Strasbourg :

Strasbourg

4-4-1-1
Officielle
Pub. le - MAJ le
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