Le FC Barcelone prépare un joli cadeau mercato pour Hansi Flick

Le FC Barcelone a trouvé son rythme de croisière, et pointe déjà en tête de la Liga avec quatre points d’avance sur le Real Madrid. Après avoir traversé une petite zone de turbulences en octobre, le Barça va mieux et peut compter sur un secteur offensif particulièrement performant, porté par un Raphinha en jambes. Mais en défense, c’est toujours compliqué, et l’arrière-garde est clairement le point faible de l’équipe.

Un secteur défensif assez fragile, en raison d’individualités qui ne sont pas vraiment au niveau, et une ligne défensive assez haute que les adversaires savent désormais déjouer. Pour beaucoup d’observateurs, le club barcelonais doit recruter en défense, et Hansi Flick aurait d’ailleurs déjà fait savoir à sa direction qu’il veut de nouvelles têtes derrière. Depuis des semaines d’ailleurs, différents médias espagnols et allemands ont évoqué un intérêt très prononcé du champion d’Espagne pour Nico Schlotterbeck, qui devrait bien quitter le Borussia Dortmund. Ce dernier aurait cependant des exigences salariales conséquentes qui pourraient refroidir les Blaugranas.

Un prix prohibitif ?

Et voilà qu’ESPN dévoile un nouveau nom : celui de Pau Torres, défenseur central international espagnol d’Aston Villa. Titulaire dans la défense des Villains (12 matchs de Premier League, 10 titularisations), le joueur formé à Villarreal plaît beaucoup aux dirigeants barcelonais, qui le suivent depuis un moment déjà. Mieux, le média précise que le principal concerné ne serait pas forcément contre un départ en Catalogne, bien au contraire…

Le club anglais risque cependant de demander un joli pactole pour son joueur qui avait coûté 40 millions d’euros en été 2023. Il pourrait notamment être le remplaçant de Ronald Araujo, actuellement au repos et dont l’avenir en Catalogne est toujours aussi flou. Ces dernières semaines, Gerard Martin a accompagné Pau Cubarsi dans l’axe de la défense, alors qu’Íñigo Martínez, parti en Arabie saoudite cet été, n’a toujours pas été remplacé. Affaire à suivre…