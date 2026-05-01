Bayern : Vincent Kompany espère trois retours pour le choc face au PSG

Déjà sacré champion d’Allemagne, le Bayern Munich va pouvoir faire tourner en championnat avant sa demi-finale retour de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Interrogé sur l’état physique de ses troupes, Vincent Kompany a confié qu’il espérait avoir plusieurs retours avant le choc de mercredi prochain.

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« Phonzy (Alphonso Davies, ndlr) devrait normalement être de retour avec l’équipe aujourd’hui. Il a ressenti quelque chose contre le PSG, donc nous avons décidé de le faire sortir à la mi-temps. Je n’étais pas là (sur le banc), donc c’était un peu difficile pour moi. Mais c’était la bonne décision de ne prendre aucun risque. Il a passé des tests et tout est positif. Donc il devrait pouvoir s’entraîner aujourd’hui et ensuite nous verrons. J’espère que Tom Bischof sera dans l’équipe demain. Lennart Karl pas encore. Mais il y a encore une possibilité pour Paris. Je suis prudent avec sa situation », a-t-il confié à la veille de la réception d’Heidenheim.