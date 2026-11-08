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Belgique : le frère de Will Still licencié par son président en direct à la télévision

Par Allan Brevi
1 min.
still @Maxppp

L’aventure d’Edward Still à la RAAL La Louvière est déjà terminée. Arrivé sur le banc du club belge cet été après un passage du côté de Watford, le technicien de 35 ans a été démis de ses fonctions samedi soir, juste après une nouvelle défaite face au Cercle Bruges (0-1). Malgré deux penalties obtenus au cours de la rencontre, mais finalement manqués, son équipe a concédé un nouveau revers et pointe désormais à la 17e place du championnat, avec seulement sept points en onze journées.

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DAZN Belgique
🚨 | Edward Still a été limogé de son poste d’entraîneur principal de la RAAL La Louvière ! 😮❌
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La décision a été annoncée de manière particulièrement surprenante par le président Salvatore Curaba, en direct sur DAZN, à l’issue de la rencontre. Le dirigeant a notamment justifié ce choix par le manque de confiance qui règne au sein du groupe, tout en reconnaissant le travail effectué par l’entraîneur, frère de Will Still, actuel coach de l’AJ Auxerre : « On a pris la décision d’arrêter avec Edward. L’intérêt du club passe avant chaque personne. Il y a un manque de confiance dans l’équipe. Avec du temps, Edward aurait pu régler les choses mais on n’a plus le temps. Il a fait du bon boulot. »

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